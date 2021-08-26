شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.55% بجلسة ختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 11125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 13440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة.