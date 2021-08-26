شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 72.02دولار لبرميل برنت و 67.99 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 72.022 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.99 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس، شهدت استقرارا وذلك على نفس مستويات إرتفاع الجلسة الأولى لهذا الأسبوع ووسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا .

وسجلت أسعار النفط الخام أكبر خسائر أسبوعية لها في تسعة أشهر بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت 7.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.9%.