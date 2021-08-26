شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.97 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.81 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يعزف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،انتظار لفعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية العالمية.

يتحدث غدا الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،ومستقبل تشديد السياسة النقدية فى البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،البيانات القوية سوف توسع المكاسب الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الثاني /2021 التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 6.7% ،وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 6.5%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمو بمعدل 6.4% فى الربع الأول.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.345 مليون فى الأسبوع المنتهي 20 آب/أغسطس من 0.348 مليون الأسبوع الأسبق ،والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2020 قبل انتشار جائحة فيروس كورونا فى الولايات المتحدة.