شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل العزوف عن المخاطرة قبل مؤتمر "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، يأتي هذا التراجع بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،انتظارا لفعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ، والذي يتحدث خلاله معظم مدراء البنوك المركزية العالمية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 468.38 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مستقرا بدون أي تغيير يذكر ،بعدما فقد نسبة 0.1% فى الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 1.5% ، مع تراجع معظم أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم ،فعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي الذي ينظمه البنك الفيدرالي الاحتياطي ،حيث من المنتظر أن يتحدث خلالها معظم مدراء البنوك المركزية العالمية.

يتحدث المدراء عن التوقعات الاقتصادية فى ظل تطورات جائحة فيروس كورونا ، و مستقبل برامج التحفيز الاقتصادي وأسعار الفائدة.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,501.71 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.3%.