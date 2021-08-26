شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع والأنظار على بيانات النمو فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,783.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,791.00$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,792.05$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,809.60$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ،ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات التصحيح ،يعزف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ،انتظار لفعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية العالمية.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش تصدر بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،البيانات القوية سوف تعزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، و توسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري، فى رابع انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,001.72 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.