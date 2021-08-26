شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كاتربللر (CAT) الصعود في آخر جلساته، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.02% بما يعادل 2.17 نقطة ليستقر على سعر 214.76 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 208.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 221.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد