شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.58% بما يعادل 1.14 نقطة ليستقر على سعر 73.18 دولار، ويتحرك السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 75.65 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد