شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يواصل الارتفاع – تحليل – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك أوف أمريكا (BAC) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 1.62% بما يعادل 67 سنت ليستقر على سعر 42.15 دولار، كما يستفيد السهم وسط ذلك من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 43.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد