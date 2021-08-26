شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 221.15، وذلك بعد محاولاته السابقة في تعويض جزء من خسائره وتصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير بنطاق قناة سعريه، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.18% ليخسر السهم نحو 40 سنت ليستقر على سعر 221.03 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 221.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 208.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط