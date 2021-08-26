شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية هذا الصباح ليختبر مستوى 71.20 ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق هذا المستوى، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق أهدافنا المتوقعة التي تبدأ عند 73.50 وتمتد إلى 74.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد