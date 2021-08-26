شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأسفل بشكل هادئ، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1770.00 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1750.00 ثم 1735.00 كأهداف تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1797.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط