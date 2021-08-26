شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: 600 شركة بريطانية تعمل في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار خالد الفالح: إن هناك نحو 600 شركة بريطانية تعمل في المملكة، فيما نطمح إلى زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في المملكة. وبدأ الفالح اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، يجري خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وفي كبرى الشركات البريطانية بمختلف القطاعات كالخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وصناعة المواد الكيميائية، والفندقة والضيافة، وتصنيع السلع الاستهلاكية وغيرها. واستهل الفالح الزيارة باجتماع مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة. وقال الفالح: إن رؤية المملكة 2030 هي خطة تنموية طموحة وجريئة، وهي تقدم فرصا استثمارية غير مسبوقة للمستثمرين من حكومات وشركات وأفراد، ونحن حريصون على أن يكون أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مطلعين اطلاعا تاما على الفرص الهائلة المتاحة، والتطورات الكبرى التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة، لأننا نرغب في أن تتواصل شراكتهم معنا ونحن نبني هذه المرحلة الاستثمارية الواعدة من مسيرتنا التنموية الوطنية. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تعزيز قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة، الوثيقة والمتنامية، ضمن الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، فيما تستهدف الاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاع المالي، ونماذج التمويل الأخضر، وبحث فرص وإمكانات تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد في قطاعات الصحة والبيولوجيا، والتقنيات المتقدمة، والتعليم، وتطوير الموارد البشرية، وجذب المؤسسات والبرامج التعليمية البريطانية إلى المملكة. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تعريف المسؤولين والقياديين التنفيذيين في بريطانيا، بإنجازات رؤية المملكة 2030، وما تحقق من إصلاحات تشريعية وبرامج تنفيذية، وما تقدمه الرؤية من حوافز ودعم للاستثمار في المملكة، واستعراض ما شهدته البيئة الاستثمارية في المملكة من تطورات تعزز جاذبيتها للمستثمرين، وتزيد من تنافسيتها وسهولة ممارسة الأعمال فيها، واستعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة ضمن برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.