شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس استقرارا ملحوظا عند مستويات تتراوح بين 784 إلي 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع استمرار تذبذب سعر اونصة الذهب عالمياً مسجلة 1788 دولار.

وآخر تحديث لسعر الذهب اليوم، 785 جنيها لعيار 21 و673 جنيها لعيار 18 وعيار 24 سعره 896 جنيها للجرام، وأونصة الذهب لا تزال في تذبذب مستمر.

سعر الذهب تخطي حاجز 1800 دولار للأونصة بسبب مخاوف المستثمرين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ولجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجدداً، فتوقعات حركة السوق العالمي للذهب باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستجدات وتطورات أزمة فيروس كورونا، وتراجع سعر الذهب عالمياً دون 1790 دولار.

ويترقب السوق العالمي اليوم الخميس 26 أغسطس إعلان القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وإعانات البطالة الأمريكية، وغالبًا ما تكون بيانات البطالة الأمريكية مؤشر كبير لتوجهات المستثمرين والبنوك والصناديق بشأن مستقبل اللجوء للملاذات الآمنة.

وهبط سعر الذهب في البورصات العالمية لمستويات دون 1795 دولارا الأمر الذى تسبب في تراجع الذهب في السوق المصري بحوالي 4 جنيهات وفق سعر إغلاق السوق أمس الأربعاء.