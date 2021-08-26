شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، مع العزوف عن بناء مراكز جديدة انتظار لفعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية العالمية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1756$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1769$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1775$ الأعلى منذ 17 آب/أغسطس الجاري.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ،ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.80 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات التصحيح ،يعزف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر المرتفعة ، انتظار لفعاليات مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي ،والذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، والذي من المتوقع أن يقدم المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية العالمية.

يتحدث غدا الجمعة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول التوقعات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ،ومستقبل تشديد السياسة النقدية فى البلاد.