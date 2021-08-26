شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جو" ترفض إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" عن عدم موافقة الجمعية العمومية للشركة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماليالمنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الجمعية اعتمدت النتائج المالية عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

كذلك حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، مُقابل صافي خسائر بلغ 71.6 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات، ارتفاع الايرادات الاخرى، وتحقيق ايرادات تمويلية وانخفاض مصاريف الاستهلاك والاطفاء وانخفاض مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض المصاريف الادارية والعمومية، وذلك على الرغم من انخفاض الايردات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة الزكاة وضريبة الدخل.