شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"بن داود" تفتتح متجرها الـ 48 ضمن سلسة متاجر الدانوب في المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة عن افتتاح شركتها التابعة، الدانوب للمواد الغذائية والكماليات "متجرها الـ 48"، اليوم الخميس، ضمن سلسة متاجر الدانوب في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن حيث يقع المتجر الجديد يوجد في موقع متميز بمجمع "دان بلازا" بحي العوالي بمدينة مكة المكرمة، ويشغل المتجر مساحة (5000) متراً مربعاً.

والجدير بالذكرأنه بافتتاح هذا المتجر سيبلغ إجمالي عدد المتاجر لشركة بن داود القابضة (75) متجراً منتشرة في أرجاء المملكة.

وأكدت شركة بن داود القابضة، أن الشركة التابعة ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وسيتم تطبيق كافة التدابير الوقائية اللازمة وذلك حسب التوجيهات الرسمية للمحافظة على سلامة جميع الزوار والمتسوقين.

وتتوقع الشركة أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين، متوقعة أن يظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2021.

وكانت الدانوب للمواد الغذائية والكماليات قد افتتحت متجرها الـ 47 ضمن سلسة متاجر الدانوب في المملكة، يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020.

ويُشار إلى أن بن داود حققت صافي أرباح بلغ 95 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 185.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ما تم تحقيقه من مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020، جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 157.1 مليون ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل أرباح 311.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.