شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يدلي بصوته في انتخابات اتحاد البريد العالمي بأبيدجان والان مع تفاصيل الخبر
وعلي هامش فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي عقد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع رؤساء الادارات البريدية المشاركة ومنها مدير عام بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية ديديير موسيتي ومدير عام بريد كوت ديفوار ايزاك نامبا بهدف بحث اوجه التعاون المشترك ووضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لبحث وتعزيز اوجه التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الدول الاعضاء في مجال تطوير الاعمال البريدية والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها مشيراً الي ان البريد المصري سيقوم بتنظيم مؤتمر رفيع المستوي يضم كافة البلدان الافريقية لعرض خطة البريد المصري للاستثمار في افريقيا واستعراض اوجه التعاون الممكنة.