شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم 6 خطوات لتحويل سيارتك للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تستغرق عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود أكثر من أربـع ساعـات، حيث تتضمن عملية التحويل مجموعة من المراحل والتي تتم جميعها بمراكز تحويل السيارات للغاز وفيما يلي مراحل تحويل السيارة للغاز كالتالي:

1- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل.

2- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% .

3- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- شحن السيارة بالغاز الطبيعي والكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

6- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي .