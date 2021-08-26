شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة وفقا لأسعار اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 26-8-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

ويرصد الخليج 365 أسعار معظم الأصناف والتي جاءت كالتالي:- الطماطم 2.5-4.75 جنيها للكيلو، البطاطس لتتراوح بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا الخضراء بين 10-22 مقابل 10-21 جنيها للكيلو، أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، وسجلت الكوسة الكيلو بين 3-6.5 جنيهات، والبامية 5-9 جنيهات للكيلو أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.