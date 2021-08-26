شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأندلس العقارية" تُقر زيادة رأسمالها بـ 233.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأندلس العقارية، بجلستها المنعقدة أمس اللأربعاء، زيادة رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 933.333 مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الزيادة في رأس المال سيتم سدادها عن طريق تحويل مبلغ 233.333 مليون ريال من كل من بند "الأرباح المبقاة" وبند "الاحتياطي النظامي"، وبناء عليه، يرتفع عدد الأسهم من 70 مليون سهم إلى 93.3 مليون سهم، بزيادة قدرها 23.3 مليون سهم.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من زيادة رأس المال هو دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 19.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 38.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.