شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع وحذر قبل كلمة رئيس «الاتحادي الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1784.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "بعض المستثمرين يريدون قليلا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من جاكسون هول" مضيفا أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بوايومنج يوم الجمعة.