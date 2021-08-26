شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بـ28 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حسن الفيومي تاجر دواجن إن الأسعار مستقرة منذ من أكثر من شهر، حيث يتراوح سعر الكيلو في المزرعة بين 22-23 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-28 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى بـ 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو بـ 43 جنيها، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 18 جنيها في المزرعة.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البيض انخفضت بشكل تدريجي، حيث يتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 36-37 جنيها، في حين تراوح سعر المستهلك 40-42 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 38-39 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-46 جنيها.