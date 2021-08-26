شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.33جنيه للشراء، و18.49جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.37جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.35جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.35 جنيه للشراء. 18.47 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.33 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.33 جنيه. 18.51 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.49 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء. 18.51 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.37 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.37 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء. 18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.40 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.40 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء. 18.54 جنيه للبيع.