الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الخميس 26-8-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية ليسجل فى البنك 18.38جنيه للشراء، و18.51جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان 18.33جنيه للشراء، و18.49جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.37جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.33جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.35جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.35 جنيه للشراء.

 

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.38 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.33 جنيه.

 

18.51 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.49 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.38 جنيه للشراء.

 

18.51 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.37 جنيه للشراء.

 

18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.

 

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.40 جنيه للشراء.

 

18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.42 جنيه للشراء.

 

18.54 جنيه للبيع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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