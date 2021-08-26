شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط بآسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد اند بورز غلوبال بلاتس، إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة) ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت بلاتس في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم أرامكو السعودية وستنظر في معلومات من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أنشطة التداول في منصة بلاتس الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء توتال إنرجيز وجانفور سبع شحنات حتى الآن.

وتأسست شركة أرامكو للتجارة كذراع تجارية لأرامكو السعودية في عام 2011. وبدأت الشركة التابعة المملوكة بالكامل عملياتها في يناير 2012 مع التركيز على تجارة المنتجات المكررة ومكونات المزج والبتروكيماويات السائبة والبولي أوليفينات ولديها مكاتب عالمية في الفجيرة ولندن وسنغافورة.