شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية: ارتفاع سعر المعادن يجنب مصر للألومنيوم خسارة 1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تمكن شركة مصر للألومنيوم من تجنب خسارة تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار المعادن فى البورصة العالمية، مما ساعد الشركة على تجاوز هذا المبلغ والذى هو قيمة خسائر الشركة العام المالى 2019-2020.

أضاف خالد الفقى ل" الخليج 365" أن ارتفاع سعر المعادن عظم بشكل كبير من إيرادات الشركة المدرجة فى البورصة، مما ساهم فى تحقيق أرباح بلغت 27.53 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 ، مقابل خسائر بلغت 1.67 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه .

أشار الفقى لأهمية إعادة النظر فى تسعير الطاقة للشركة حتى تتمكن من استمرار الانطلاق ، وتحقيق المشروعات المستهدفة سواء الخط السابع أو مصنع جنوط السيارات الجديد.

يشار إنه ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.25 مليار جنيه في العام المالي الماضى.

وأرجعت الشركة فى بيان لها للبورصة، التحول للربحية إلى عاملين، وهما ارتفاع متوسط السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال العام المالى الماضي، مقارنة بمتوسط سعر العام المالى السابق له.

وأشارت إلى ارتفاع كمية المبيعات خلال العام المالى 2020-2021 بمقدار 98 ألف طن عن العام المالى السابق له.