شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل النيوزلندي يصمد فوق الدعم– تحليل – 26-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج ارتداده التصحيحي الهابط باختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 1.9698 ليعيق ذلك المحاولات السلبية وليزيد من فرص البدء الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية ليمنحه ذلك فرصة لاستقبال العزم الإيجابي خلال الفترة الحالية وليبدأ بتسجيل الأهداف الإيجابية باندفاعه نحو 1.9805 و 1.9930 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.9700 و 1.9805

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد