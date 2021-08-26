شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد مصر حصتها التصديرية من الأسمدة.. إعرف فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صناعة الأسمدة من الصناعات التصديرية الهامة، بجانب تغطية احتياجات السوق المحلى من مختلف الأنواع.

وتشهد الصناعة تنافسا كبيرا فى التصدير مع التوسعات العالمية للشركات، ولا سيما أن صادرات مصر السنوية تصل لنحو 2 مليار دولار من مختلف الأنواع تعرف علي التفاصيل فى 5 معلومات.

1- السعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

2- التوسع فى المصانع لزيادة الإنتاجية لخدمة التصدير.

3- زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع القائمة ومن أبرزها كيما.

4- الاسراع لتحديث وتطوير مصانع الاسمدة المتوقفة ومنها الدلتا للأسمدة.

5- الانتهاء من تحديث وتطوير مصانع النصر للأسمدة بالسويس ذاتيا وبالتعاون مع القطاع الخاص.