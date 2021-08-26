شكرا لقرائتكم خبر عن إعرف متوسط أسعار اللحوم بالسوق اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 26-8-2021، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز البلدى بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 140-160 جنيها.

وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

والجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.