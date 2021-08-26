شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤجل الهبوط- تحليل - 26-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تعرض سعر الزوج لضغوط إيجابية قوية باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 ليعمل ذلك على تأجيل الهجوم السلبي بتجوزه للحاجز المستقر عند 129.00 مسجلا بذلك بعض الأهداف الإيجابية بوصوله نحو 129.55.

في حال استمرار تذبذب السعر فوق مستوى 129.00 فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف المحاولات التصحيحية الإيجابية والتي قد تمتد نحو 130.05, أما هبوطه مجددا دون مستوى 129.00 سيعزز سيطرة الميل الهابط من جديد ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية الأولية قرب 128.20 و 127.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.00 و 129.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت