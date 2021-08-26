شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضغط على المتوسط المتحرك-تحليل - 26-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر الزوج بتداولات يوم أمس عزم إيجابي قوي بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله بذلك لاندفاع صاعد وليضغط على محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 151.20.

حتى هذه اللحظة سيبقى الترجيح التصحيحي الهابط قائم ما لم يتم تأكيد اختراق الحاجز الحالي لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليكرر محاولات الوصول نحو المحطات التصحيحية المستقرة عند 150.10 وصولا للدعم المحوري المستقر قرب 148.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.40 و 150.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز