شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 26-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم السلبي نتيجة لتذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 مشكلا بذلك موجات سلبية ليقترب من الهدف السلبي الأول المتمركز عند 975.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

الثبات العام ضمن محاور القناة الهابطة يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية لنتوقع بتجاوزه للهدف الحالي, الوصول نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره الهدف الثاني باستقراره عند 949.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1010.00 و 960.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط