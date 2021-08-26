شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بسلبية جديدة– تحليل- 26-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بتذبذبه دون المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من الضغوط السلبية تأكيدا لاستسلامه لسيطرة الميل الهابط, نذكر مجددا بأهمية ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 4.3110 ليشكل ذلك العامل الأساسي لتأكيد سيطرة الميل الهابط ولنبقى بانتظار تسجيله قريبا للأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 4.1000 و 3.8800 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2900 و 4.1000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة