شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الصاعد ليختبر المقاومة المحورية 0.9150، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً، والذي يستهدف مستوى 0.9060 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9150 سيدفع السعر لاختبار مستوى 0.9200 مباشرةً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط