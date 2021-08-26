شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية ليزحف تدريجياً نحو هدفنا المنتظر عند 0.7320، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، معززاً فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7225.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7210 والمقاومة 0.7320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد