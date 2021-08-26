شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب إضافية – تحليل - 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عقود خام برنت بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 71.20 ويفتح الطريق أمام تقديم مزيد من التداولات الإيجابية المتوقعة خلال الجلسات القادمة، حيث اقترب من مستوى 72.75، ونرجّح مواصلة الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو مناطق 73.50 ثم 74.65 كأهداف إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 71.20 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.50 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد