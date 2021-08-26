شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية ليواجه مقاومة قوية عند 23.95، ويتحرك ضمن قناة فرعية صاعدة نتوقّع أن تشكّل نموذج علم استمراري هابط، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر 23.70 للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع التداولات نحو مناطق 22.90 مبدئياً.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 23.95 ثم 24.15 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.20 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط