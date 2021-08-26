شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفعّل السيناريو السلبي – تحليل - 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب كسر دعم الوتد الصاعد بعد إغلاق الشمعة اليومية دونه، ليحصل على حافز سلبي نتوقّع أن يدفع السعر لتحقيق اهداف سلبية تبدأ باختبار مناطق 1770.00، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

يحتاج السعر لكسر 1788.00 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف السلبية المنتظرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1797.00 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1825.15 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط