شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود مسيرات خسائر مؤشرات الأسهم الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر مع الحذر حول التوقعات التنظيمية في الصين بالإضافة إلى تطلع المستثمرين لانطلاق فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول والتي قد تتضمن المزيد من القرائن على مقاربة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على تقليص التحفيز، كما تابعنا إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل ليعد أول اقتصاد آسيوي كبير يبدأ في الخروج من تكاليف الإقراض المنخفضة بشكل قياسي بسبب جائحة كورونا.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي والتوقعات عند 1.3%، وجاء ذلك نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 4.4% مقابل 6.0% في الربع الاول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.7%.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك وستاندرد أن بورز 500 لمستويات قياسية جديدة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:38 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 213.05 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,448,352 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.10% ليخسر 1.87 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.79، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 7.54 نقطة ويصل إلى المستوى 27,717.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.38% ليخسر 67.53 نقطة ويصل إلى المستوى 4,830.63، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.50% ليخسر هو الأخر 17.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,522.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.28% ليخسر 329.96 نقطة ويصل إلى المستوى 25,363.99، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.70% ليخسر هو الأخر 21.98 نقطة ويصل إلى المستوى 3,124.83.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.66% ليخسر 87.53 نقطة ويصل إلى المستوى 13,085.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.44% ليخسر هو الأخر 33.17 نقطة ويصل إلى المستوى 7,498.70.