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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من قيود إضافية لكورونا

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تجدد المخاوف إزاء تعافي الطلب مع فرض قيود إضافية لكبح إصابات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس.

وهبط الخام الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 67.81 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس ، مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، مما يضر بالطلب على النفط والسلع

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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