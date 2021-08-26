شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من قيود إضافية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط تجدد المخاوف إزاء تعافي الطلب مع فرض قيود إضافية لكبح إصابات كوفيد-19.

وبحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش، نزل خام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولار للبرميل، بعدما صعد 1.7 بالمئة أمس.

وهبط الخام الأمريكي 55 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 67.81 دولار للبرميل بعدما صعد 1.2 بالمئة في جلسة التداول السابقة.

ويثير تفشي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مدفوعة بالسلالة دلتا مخاوف بشأن قوة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، مما يضر بالطلب على النفط والسلع