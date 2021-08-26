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تعرف على أسعار الأسماك فى سوق الجملة بالعبور اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الخميس 26-8-2021  استقرار لجميع  الأصناف وفقا للأسعار في سوق العبور للجملة. 

 

سجل البلطي مزارع 1 بين 22-26 جنيها للكيلو، واستقر البلطى المزارع 2 ليسجل 17-21 جنيها للكيلو ،أسعار البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

 

 

استقر البربون بين "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو،وتراوحت أسعار البوري "1" بين 60-70جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 49-57جنيها ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

 

وتراوح  سعر المرجان "1" 28-32 جنيها للكيلو، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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