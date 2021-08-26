شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أرامكو السعودية (2222) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك بعد ارتفاعه بجلسته ما قبل الأخيرة، على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 34.55، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي ليحاول تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة اتجاه تصحيحي هابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 34.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.40 ومستوى المقاومة 35.00.