شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.47% ليكسب السهم نحو 30 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.90 ومستوى المقاومة 21.84.