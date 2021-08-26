شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار المدينة الاقتصادية (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% ليخسر السهم نحو 12 هللة ويستقر على سعر 12.18 ريال، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وذلك مع بدء في ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 12.10، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 13.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.76 ومستوى المقاومة 13.00.