شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم دار الأركان (4300) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعد محاولة السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد بدء ظهر تقاطع إيجابي بها، ولكن وتحت تأثير الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.59% ليخسر السهم نحو 6 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 10.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.90 ومستوى المقاومة 10.30.