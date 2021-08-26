شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت المنطقة الشمالية (3004) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ولكن وسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 16.52، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 15.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.38 ومستوى المقاومة 17.50.