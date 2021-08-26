شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.32% ليخسر السهم نحو 10 هللة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 31.32، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.30 ومستوى المقاومة 33.10.