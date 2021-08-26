شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم المعذر ريت (4334) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.11% ليخسر السهم نحو هللة واحدة، ليستند بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.06، ليستهدف مستوى المقاومة 9.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.95 ومستوى المقاومة 9.30.