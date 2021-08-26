شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع النقل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز مؤشر قطاع النقل (TTNI) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحاول المؤشر تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة بنسبة بلغت 2.11% بما يعادل 129.299 نقطة، ليلامس المؤشر بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 6,389.26، ليستهدف مستوى الدعم 5,987.91.