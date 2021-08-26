شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 26-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 15.60 نقطة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11,000، ليستهدف مستوى المقاومة 11,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,300.