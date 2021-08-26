شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الأمريكي والأنظار على جاكسون هول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 17 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.22% إلى مستويات 0.7259 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7275، بعد أن حقق الزوج أدتى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7256، بينما حقق الأعلى له عند 0.7280.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 4.4% مقابل 6.0% في الربع الاول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.7%، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الجمعة لكشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 2.6% مقابل 1.8% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.7% خلال الربع الثاني، مقارنة باتساع 6.5% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 6.4% في الربع الأول، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 6.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 4.3% في الربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 21 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً 3 ألف طلب إلى 345 ألف طلب، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر تراجعاً 30 ألف طلب إلى 2.79 مليون طلب، وأيضا بالتزامن من انطلاق فعليات ندوة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج وتستمر للسبت القادم والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.